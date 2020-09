Polizei Hagen

POL-HA: Spiegel und Griff eines Rollers entwendet

Hagen (ots)

In der Franzstraße wurden in der Zeit zwischen Mittwoch (23. September) gegen 17 Uhr und Donnerstag (24. September) gegen 14 Uhr, Fahrzeugteile eines Rollers entwendet. Ein 45-Jähriger wollte mit dem Leichtkraftrad fahren und stellte fest, dass der rechte Außenspiegel sowie der Gasgriff am Roller fehlten. Er verständigte die Polizei und erstattete eine Strafanzeige. Die Polizei bittet um Hinweise durch Zeugen. Diese können sich unter der Rufnummer 02331 - 986 2066 melden. (ra)

