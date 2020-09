Polizei Hagen

POL-HA: Frau bei häuslicher Gewalt leicht verletzt

Hagen (ots)

Nach einer häuslichen Gewalt erhielt ein 65-Jähriger am Samstagabend eine Wohnungsverweisung sowie ein zehntägiges Rückkehrverbot durch Einsatzkräfte der Polizei Hagen. Er hatte seine Ehefrau in Wehringhausen zuvor während eines Streits bespuckt und anschließend getreten. Dabei zog sich die Frau leichte Verletzungen zu, die sie in einem Krankenhaus behandeln ließ. Der 65-Jährige erhält neben der Wohnungsverweisung und dem zehntägigen Rückkehrverbot eine Anzeige. (ra)

