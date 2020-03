Polizei Mettmann

POL-ME: Fahrräder gestohlen: Besitzer "ermitteln" selbst - Hilden - 2003152

Bild-Infos

Download

Mettmann (ots)

Am Mittwoch (25. März 2020), in der Zeit von 15 Uhr bis 16 Uhr, verschwanden zwei Fahrräder vor einem Mehrfamilienhaus in der Hildener Stadtmitte nahe der Klotzstraße.

Gegen 15 Uhr, schlossen die Besitzerin und der Besitzer ihre Fahrräder an den Hinterreifen zusammen und stellten sie vor einem Mehrfamilienhaus ab. Als die 51-Jährige und der 47-Jährige mit ihren Fahrrädern etwa eine Stunde später, gegen 16 Uhr, weiter fahren wollten, wunderten sie sich, als diese nicht mehr vor dem Hauseingang standen.

Beim Absuchen der Örtlichkeit fielen ihnen dann jedoch Schleifspuren auf dem Teppich im Eingangsbereich des Hauses auf, welche sie weiter verfolgten. Schließlich wurden sie im Keller des Wohnhauses fündig: Im Kellerabteil eines Mieters fanden sie ihre Räder, unbeschädigt und noch immer aneinander geschlossen.

Die beiden Düsseldorfer alarmierten daraufhin die Polizei, welche zeitnah eintraf und den Dieb stellte, bei dem es sich um einen 47-jährigen Hildener handelte. Dieser gestand, die Tat aus Geldnöten begangen zu haben - er wollte die Räder verkaufen. Die Polizeibeamten konnten bei dem 47-jährigen Hildener einen deutlichen Alkoholgeruch in der Atemluft feststellen, weshalb sie einen freiwilligen Atemalkoholtest durchführten. Dieser ergab einen Promillewert von 1,28 (0,64 mg/l).

Die Konsequenzen für den Fahrraddieb: Er musste mit zur Wache, wo die ärztliche Entnahme einer Blutprobe angeordnet und durchgeführt wurde. Auf ihn wartet jetzt ein Strafverfahren.

Rückfragen von Medienvertretern/Journalisten bitte an:

Kreispolizeibehörde Mettmann

- Polizeipressestelle -

Adalbert-Bach-Platz 1

40822 Mettmann



Telefon: 02104 / 982-1010

Telefax: 02104 / 982-1028



E-Mail: pressestelle.mettmann@polizei.nrw.de



Homepage: https://mettmann.polizei.nrw/

Facebook: http://www.facebook.com/Polizei.NRW.ME

Twitter: https://twitter.com/polizei_nrw_me

Original-Content von: Polizei Mettmann, übermittelt durch news aktuell