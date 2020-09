Polizei Hagen

POL-HA: Zeugen nach Wohnungseinbruch gesucht

Hagen (ots)

In der Nacht zu Dienstag meldete ein 20-Jähriger der Polizei einen Einbruch in ein Einfamilienhaus in der Lindenbergstraße. Die Tat ereignete sich zwischen Montag, 28. September gegen 20:30 Uhr und Dienstag, 29. September gegen 02:00 Uhr. Unbekannte waren durch ein Badezimmerfenster im Erdgeschoss in das Haus gelangt. Nach bisherigen Erkenntnissen wurde ein dreistelliger Bargeldbetrag entwendet. Weitere Angaben zum Diebesgut konnten noch nicht gemacht werden. Die Polizei bittet unter der Rufnummer 02331 - 986 2066 um Zeugenhinweise. (ra)

