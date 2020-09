Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Wiesenbach, Neckargemünd, Rhein-Neckar-Kreis: Frau bedrängt und angegriffen - Polizei fahndet mit Phantombild

Wiesenbach / Neckargemünd / Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Eine 63-Jährige Frau ging am Dienstag, den 01.09.2020 gegen 10:40 Uhr zu Fuß auf einem Radweg von Neckargemünd in Richtung Wiesenbach. Etwa 100 Meter vor dem Ortseingang wurde ihr auf die Schulter geklopft. Dabei sprach sie ein unbekannter Mann an und forderte sie auf, mit ihm zu kommen. Um seiner Forderung Nachdruck zu verleihen, fasste der Täter die Frau am Arm und versuchte sie über die Wiese ins nahegelegene Waldgebiet zu zerren. Sie konnte sich nach wenigen Metern losreißen und auf den Boden fallen lassen. Mit Tritten und Schlägen gegen den Unbekannten setzte sich die Frau zur Wehr, woraufhin dieser von ihr abließ und flüchtete. Die Motivlage des Mannes ist bislang unbekannt. Die Frau wurde leicht verletzt. Nach ihren Angaben konnte ein Phantombild erstellt werden: https://fahndung.polizei-bw.de/tracing/wiesenbach-frau-angegriffen/

Der Unbekannte kann wie folgt beschrieben werden:

- zwischen 35 und 40 Jahren alt - auffallend dünn - im gesamten Gesicht Pusteln und Hautveränderunen (vermutlich Aknenarben) - sprach Deutsch - war bekleidet mit einem weißen T-Shirt mit schwarzen Logo, einer blauen ¾ Stoffhose und weißen Turnschuhen.

Wer kennt die Person auf dem Phantombild oder kann weitere Hinweise geben? Zeugen, werden gebeten, sich unter 06223 92540 an die Ermittler des Polizeireviers Neckargemünd zu wenden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mannheim

Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit

Dennis Häfner

Telefon: 0621 174-1111

E-Mail: mannheim.pp.sts.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell