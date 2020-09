Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heidelberg: Zusammenrottung einer größeren Personengruppe

Heidelberg (ots)

Gegen 1 Uhr kam es in der Hauptstraße Heidelberg zu einer Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen, bei der eine Person verletzt wurde. Die Beteiligten gingen zunächst flüchtig. Im Zuge der unmittelbar eingeleiteten groß angelegten Fahndungs- und Ermittlungsmaßnahmen stellten Polizeikräfte, die im Rahmen der Partnerschaft "Sicheres Heidelberg" eingesetzt waren, auf dem Marktplatz eine äußerst aggressive Grundstimmung der anwesenden Personen fest. Um zu deeskalieren, aber auch mit dem Wissen, dass sich vermutlich auch der oder die Täter an der vorausgegangenen Körperverletzung unter den Anwesenden befanden, wurden starke Kräfte hinzugezogen. Bereits beim Eintreffen dieser, rannten einige der Beteiligten in unterschiedliche Richtungen. Diese konnten jedoch direkt aufgehalten werden und ihre Personalien wurden erhoben. Unter den auf dem Markplatz verbliebenen Personen verbreitete sich weiterhin die aggressive Grundstimmung, die sich auch immer mehr gegen die Einsatzkräfte der Polizei hochschaukelte. Um eine Eskalation zu vermeiden, wurden den Beteiligten Platzverweise erteilt, dem ein Großteil nachkam. Zwei Personen sträubten sich derart der Anweisung Folge zu leisten, dass Sie in Gewahrsam genommen werden mussten. Gegen sie wurde Anzeige wegen des Nichtbefolgens von Platzverweisen gefertigt. Insgesamt wurden 30 Platzverweise erteilt. Durch den Dialog zwischen Beteiligten und den polizeilichen Einsatzkräften konnten weitere Straftaten, die an diesem Abend in der Heidelberger Innenstadt bereits begangen wurden, aufgedeckt werden, u.a. eine Körperverletzung mit zwei leichtverletzten Personen, bei denen der Täter gestellt werden konnte, eine Erpressung durch drei Personen, die ebenfalls festgenommen wurden und eine Körperverletzung mit Beleidigung. "Der Vorfall zeigt, dass unser Konzept aus hoher Präsenz, deeskalierende Heransgehensweise und Gesprächsführung, aber auch beherzte Intervention greift, wenn diese nötig sein sollte, so dass eine Eskalation mit schwerwiegenderen Folgen verhindert werden kann." so Polizeipräsident Stenger.

