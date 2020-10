Polizei Hagen

POL-HA: Dieb versteckt Ware in vollem Farbeimer

Hagen (ots)

Am Mittwoch, 30.09.2020, kam es zu einem ungewöhnlichen Diebstahl in einem Baumarkt an der Eckeseyer Straße. Gegen 16:30 Uhr beobachtete ein 52-jähriger Ladendetektiv, wie ein Mann in der Farbabteilung einen Eimer öffnete. In den Kübel mit weißer Farbe legte der Mann einen Gegenstand und verschloss den Topf wieder. Der 37-Jährige ging zu Selbstbedienungskasse, bezahlte die Farbe und verließ das Geschäft. Daraufhin hielt ihn der Detektiv auf. Abstreiten konnte der Mann die Tat kaum, denn vom Deckel tropfte bereits Farbe herab. In der dicken, weißen Flüssigkeit befand sich eine Packung Diamantbohrköpfe im Wert von über 100 Euro. Der Iserlohner gab die Tat zu und bezahlte im Beisein der hinzugerufenen Polizisten die Ware. Eine Anzeige wegen Diebstahls wird dennoch gegen den Mann vorgelegt. (sh)

