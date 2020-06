Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Mainz - Altstadt, Raub auf Mc-Donalds - Täter mit auffälligen Tattoos

Mainz (ots)

Donnerstag, 25.06.2020 - 22:22 Uhr

Mit einem Schuss aus einer Schreckschusswaffe hat ein Täter seiner Forderung nach Geld in einer Mc-Donalds Filiale am Mainzer Gutenbergplatz am späten Donnerstagabend, Nachdruck verliehen. Eine Mitarbeiterin wird dabei leicht verletzt.

Der bislang noch unbekannte Täter hat nach derzeitigem Erkenntnisstand zuvor mit zwei weiteren Personen in dem Schnellrestaurant gegessen und ist bereits dabei mit Provokationen gegenüber den Mitarbeitern aufgefallen. Als er kurze Zeit später zurückkehrt, hält er eine schwarze Pistole in der Hand und fordert zwei Mitarbeiter auf, ihm das Bargeld auszuhändigen. Um seiner Forderung Nachdruck zu verleihen und weil es ihm offensichtlich nicht schnell genug geht, schießt er aus kurzer Distanz auf die 27-jährige Mitarbeiterin. Sie erleidet dadurch zumindest Schmerzen im Stirnbereich. Nachdem ihm Bargeld in noch unbekannter Höhe ausgehändigt wird, flüchtet der Täter aus der Mc-Donalds Filiale in Richtung Dom - Augustinerstraße.

Der männliche Täter wird als ca. 18 - 25 Jahre alt und 1,70 bis 180 groß beschrieben. Er trägt kurz rasierte dunkle Haare und hat eine kräftige Statur mit Bauchansatz. Er spricht deutsch ohne Akzent. Auffällig sind mindestens zwei Tattoos an ihm. Er soll 3 Sterne unter einem Ohr und einen Handrücken tätowiert haben.

Die Polizei bittet Zeugen, welche an diesem Abend im Mc-Donalds oder der Umgebung eine auffällige, provozierende Personengruppe von drei Männern oder später den Täter oder die Tat selbst beobachtet haben, sich bei der Kriminalpolizei Mainz unter 06131 - 65 3633 zu melden. Hinweise können auch digital über die Onlinewache der Polizei Rheinland-Pfalz mitgeteilt werden: https://www.polizei.rlp.de/de/onlinewache/ereignisauswahl/auswahl/

