Polizei Coesfeld

POL-COE: Coesfeld, Daruper Straße/Druffels Weg/Vogelsang/Mehrere Autos aufeinander geschoben

Coesfeld (ots)

Drei Autos sind am Montag (16.3.20) bei einem Unfall an der Kreuzung Daruper Straße/Druffels Weg/Vogelsang aufeinander geschoben worden. Gegen 14.50 Uhr befuhr ein 68-jähriger Autofahrer aus Coesfeld die Daruper Straße stadteinwärts. Nach bisherigen Erkenntnissen erkannte der Mann zu spät die Rot zeigende Ampel sowie die davor stehenden Autos und fuhr auf. Durch die Wucht schleuderte das Auto des 68-jährigen Coesfelders gegen einen Gartenzaun. Ein Rettungswagen brachte den Mann leicht verletzt in ein Krankenhaus.

