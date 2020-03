POL-COE: Dülmen, Leuste, L580/Motorradfahrer aus Ahaus 52 km/h zu schnell

Polizei Coesfeld

Die Polizei hat am Sonntag (15.3.20) an der L580 in Leuste kontrolliert, wer sich zwischen Dülmen und Rorup an die erlaubten 80km/h hält. Von rund 1100 Fahrzeugen taten das 101 nicht. Einen Großteil der zu flotten Fahrer machten Motorradfahrer aus - nämlich 63. Den Tagessieg holte sich ein Biker aus Ahaus, der 52 Stundenkilometer zu schnell war. Er darf sich auf ein Bußgeld in Höhe von 240 Euro, zwei Punkte in der Verkehrssünderdatei und einen Monat Fahrverbot einstellen.

Insgesamt erhob die Polizei 81 Verwarngelder und schrieb 20 Ordnungswidrigkeitenanzeigen. Neben dem flotten Motorradfahrer aus Ahaus müssen zwei weitere Verkehrsteilnehmer mit einem Fahrverbot rechnen.

In den kommenden Wochen kontrolliert die Polizei insbesondere auf den beliebten Motorradstrecken im Kreis Coesfeld. Bereits nächste Woche Sonntag misst sie die Geschwindigkeit im Bereich Lüdinghausen und kontrolliert Motorräder auch hinsichtlich ihrer Lautstärke.

