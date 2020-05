Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Verkehrsunfall und anschließende Flucht unter Alkoholeinwirkung

Bad Bergzabern (ots)

Zu einem Verkehrsunfall unter Alkoholeinwirkung kam es am gestrigen Freitag, den 08.05.2020, gegen 15:40 Uhr in Bad Bergzabern. Demnach fuhr ein Verkehrsteilnehmer mit seinem Pkw über den Kreisverkehr in der Kapeller Straße in Bad Bergzabern, beschädigte den dortigen Fahnenmast und entfernte sich anschließend unerlaubt. Bei der umgehend eingeleiteten Fahndung konnte der Fahrer ermittelt werden. Ein Atemalkoholtest ergab 1,52 Promille. Somit wurde bei ihm eine Blutprobe entnommen, der Führerschein sichergestellt und ein entsprechendes Strafverfahren eingeleitet.

