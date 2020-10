Polizei Hagen

POL-HA: Jugendliche entwenden Feuerlöscher

Hagen (ots)

Vier Jugendliche begingen am Sonntag (04.10.2020) gegen 01:40 Uhr gemeinsam einen Diebstahl in einem Mehrfamilienhaus in der Rehstraße. Dabei entwendeten die Heranwachsenden im Alter von 17-19 Jahren nach bisherigen Erkenntnissen diverse Schuhe und einen Feuerlöscher aus dem Hausflur. Ein Anwohner wurde auf den Diebstahl aufmerksam und verständigte die Polizei. Diese konnte die Jugendlichen im Nahbereich antreffen. Zudem stellten die Polizeibeamten den Feuerlöscher in einem Gleisbett in der Minervastraße fest. Dieser konnte nach einem kurzzeitigen Stopp des Schienenverkehrs entfernt werden. Gegen die Jugendlichen wurden diverse Anzeigen geschrieben. Das Kriminalkommissariat übernimmt die weiteren Ermittlungen. (kh)

