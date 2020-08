Polizeidirektion Lübeck

POL-HL: OH-Grömitz Strandpromenade/ Gemeindemitarbeiter bei Corona-Kontrolle beleidigt und gestoßen

Lübeck (ots)

Am Montag (03.08.) wurden auf der Strandpromenade in Grömitz zwei Mitarbeiter der Gemeinde auf ein Pärchen aufmerksam, welche sich nicht an die Abstandsregeln hielt. Infolge der anschließenden Kontrolle wurde einer der Gemeindemitarbeiter gestoßen und beleidigt. Das Paar widersetzte sich der Personalienfeststellung und entfernte in eine Ferienwohnanlage, wo sie in ein Gebäude verschwanden. Weder die hinzugerufene Polizei noch die Kontrolleure konnten die betreffende Wohnung ausfindig machen.

Gegen 16 Uhr waren eine Corona-Streife der Gemeinde Grömitz auf der dortigen Strandpromenade unterwegs, um zu überprüfen, ob die gegebenen Corona-Regeln eingehalten werden. Im Bereich eines Imbissstandes fiel ihnen ein Paar auf, welches deutlich die Abstandregeln zu anderen Personen missachtete. Diese wurden von den Kontrolleuren angesprochen und auf die 1,5m Abstand hingewiesen. Zuerst wurde diese Ansprache von dem Paar ignoriert und sie drängten sich bis auf wenige Zentimeter auch an den Gemeindemitarbeitern vorbei, bevor sie auf diese aufmerksam wurden. Der Mann reagierte sofort beleidigend und stieß den Kontrolleur mit der rechten Hand nach hinten, so dass dieser zurücktaumelte. Ein anschließender Versuch seitens der Gemeindemitarbeiter ein klärendes Gespräch zu führen und die Personalien des Paares festzustellen, misslang. Es wurden weiter Beleidigungen seitens des unbekannten Mannes ausgesprochen, bevor dieser sich dann mit seiner Begleitung in Richtung der kleinen Seebrücke entfernte. Die Corona-Streife folgte dem Paar und konnte sehen, wie diese in einer zum Blankwasserweg gehörenden Ferienanlage verschwanden. Die mittlerweile hinzugerufene Polizei konnte mit der Corona-Streife die betroffene Wohnung nicht ermitteln.

Eine Personenbeschreibung des Paares lautet wie folgt:

Männliche Person: - Ca. 45 Jahre, 180cm groß, kräftige Statur, dunkelbraune Haare - Schwarze Hose, Rot/rosa gestreiftes Hemd (kurzärmlich)

Weibliche Person: - Ca. 40 Jahre, 170cm groß, schlank, blonde Haare - Graues Oberteil, ¾ Jeans in blau

Sachdienliche Hinweise zu diesem Vorfall nimmt die Polizeistation Grömitz unter der Telefonnummer 04562-22000 entgegen.

