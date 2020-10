Polizei Hagen

POL-HA: Leichtverletzter Fahrradfahrer nach Zusammenstoß mit Auto

Hagen (ots)

Auf der Voerder Straße in Haspe kam es am Montagnachmittag gegen 16 Uhr zu einem Verkehrsunfall, bei dem sich ein Fahrradfahrer leicht verletzte. Der Mann war mit seinem Pedelec auf dem Gehweg in Richtung Haspe gefahren. An einer Ausfahrt stieß er mit dem Touran eines 36-Jährigen zusammen, der sich langsam in den fließenden Verkehr tasten wollte. Der 46-jährige Radfahrer stürzte über die Motorhaube des Autos und verletzte sich leicht. Er kam mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus. Der Sachschaden wird auf rund 900 Euro geschätzt. Die weiteren Ermittlungen zur Unfallursache hat das Verkehrskommissariat übernommen. (ra)

Rückfragen bitte an:

Polizei Hagen

Pressestelle

Telefon: 02331 986 15 15

E-Mail:pressestelle.hagen@polizei.nrw.de



Homepage: https://hagen.polizei.nrw/

Facebook: https://www.facebook.com/Polizei.NRW.HA/

Twitter: https://twitter.com/polizei_nrw_ha

Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell