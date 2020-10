Polizei Bielefeld

POL-BI: Betrunkener PKW-Fahrer bremst Polizeistreife aus

BielefeldBielefeld (ots)

HC/ Bielefeld - Sennestadt-

Eine Vollbremsung und ein Ausweichmanöver einer Polizeistreife verhinderte am Montagabend, 26.10.2020, einen Verkehrsunfall. Ein betrunkener PKW-Fahrer bremste bei einem unvermittelten Fahrstreifenwechsel an der Buschkampstraße den Streifenwagen aus.

Um 22:55 Uhr befuhr ein PKW-Fahrer auf der Buschkampstraße, in Richtung Paderborner Straße, an der Kreuzung zur Windelsbleicher Straße den Linksabbiegerfahrstreifen. Der hinter dem Hyundai fahrende Streifenwagen fuhr auf dem Geradeausfahrstreifen an der Kreuzung in Richtung Paderborner Straße weiter. Als die Polizisten sich neben dem Hyundai befanden, zog der Hyundai-Fahrer unvermittelt seinen Wagen nach rechts und bog in die Wilhelmsdorfer Straße in Richtung Verler Straße ab. Der Fahrerin des Polizeiwagens gelang es, durch eine Vollbremsung und ausweichen, einen Zusammenstoß mit dem PKW zu verhindern.

Die Polizisten nahmen die Verfolgung des nun mit überhöhter Geschwindigkeit fahrenden Hyundai-Fahrers über die Wilhelmsdorfer Straße auf und kontrollierten ihn schließlich im Bereich der Verler Straße.

Bei der Überprüfung des 50-jährigen Fahrers aus Bielefeld bemerkten die Beamten Alkoholgeruch. Bei der Durchführung eines Alkohol-Tests scheiterte er. Ein Arzt entnahm dem Bielefelder im Krankenhaus eine Blutprobe, obwohl sich der polizeibekannte 50-Jährige hierbei widersetzte und um sich trat. Bei der Überprüfung des PKW stellten die Polizisten fest, dass der Wagen nicht zum Straßenverkehr zugelassen ist. Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr, Verstoß gegen das Pflichtversicherungsgesetz sowie Kraftfahrsteuergesetz sind eingeleitet.

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell