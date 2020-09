Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Quadfahrer gesucht - Zeugenhinweise erbeten

Dierdorf (ots)

Am Mittwoch, den 16.09.2020 gegen 18:30 Uhr kam es zwischen den Ortslagen Dierdorf, Dierdorf-Brückrachdorf und Marienhausen zu einem Vorfall, bei dem ein Quad auf einer Wiese in dem o.g. Bereich ein Reh mit Kitz über eine Wiese "jagte". Dieser Vorgang soll sich über mehrere Minuten erstreckt haben. Nachdem die Fahrzeugführerin/der Fahrzeugführer von den Tieren abließ, fuhr er in Richtung Dierdorf davon. Das Quad könnte zumindest in Teilen eine grünliche Farbe haben.

Zeugen werden gebeten, mögliche Hinweise bei der Polizei Straßenhaus, unter der Tel. 02634/9520 oder per Email: pistrassenhaus@polizei.rlp.de, zu melden.

