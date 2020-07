Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Wörth am Rhein - Unfallflucht beim Einkaufszentrum

Wörth am Rhein (ots)

Am Dienstag, dem 07.07.2020, zwischen 14.15 und 15.15 Uhr, beschädigte ein bislang unbekanntes Fahrzeug die Beifahrerseite eines in der Marktstraße geparkten Mercedes Citan. Der Unfallverursacher entfernte sich von der Unfallstelle ohne sich um den entstandenen Sachschaden zu kümmern. Die Schadenshöhe wird auf etwa 2000 Euro geschätzt. Hinweise werden an die Polizeiinspektion Wörth erbeten.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Wörth

Hanns-Martin-Schleyer-Straße 2

76744 Wörth am Rhein

Telefon 07271 9221-0

Telefax 07271 9221-23

piwoerth.presse@polizei.rlp.de

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell