Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Edesheim - Kontrolle des Schwerverkehrs

Edesheim (ots)

Zwischen 8 Uhr und 13 Uhr wurde am heutigen Morgen (08.07.20220) an der Tank- und Rastanlage "Pfälzer Weinstraße West" der Schwerverkehr unter die Lupe genommen. Bei 12 kontrollierten LKW mussten 8 Fahrzeuge beanstandet werden. Dabei wurden 15 Verstöße festgestellt. Dreimal wurde der Fahrer belangt, weil die Ladung nicht ordnungsgemäß gesichert war. Die Weiterfahrt durfte erst nach entsprechender Nachsicherung fortgesetzt werden. Ein polnischer LKW-Fahrer wurde mit einer Sicherheitsleistung in Höhe von 215 Euro beanstandet, weil er neben der ungesicherten Ladung auch den erforderlichen Sicherheitsabstand nicht einhielt. Wegen Nichteinhaltung der Lenk- und Ruhezeiten müssen sich sechs Fahrer verantworten. Die Höhe des Bußgeldes hängt davon ab, über welche Zeiträume sich die Verstöße erstrecken. In zwei weiteren Fällen wurden Kontrollaufforderungen ausgestellt, weil die Frontscheiben der Fahrzeuge gerissen waren.

