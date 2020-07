Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Insheim/A65 - Ungesicherte Ladung

Insheim (ots)

Ein 35-jähriger Autofahrer fuhr gestern Nachmittag (07.07.2020,16.20 Uhr) auf der A 65 in Höhe der AS Insheim (Richtungsfahrbahn Ludwigshafen) über eine Europalette, die zuvor ein LKW verloren hatte. Der zwischenzeitlich ermittelte LKW-Fahrer gab an, dass vermutlich die Spanngurte der Abdeckplane rissen, weshalb er seine Ladung verloren hatte. Autofahrer, die durch das Verkehrsgeschehen gefährdet oder geschädigt wurden, werden gebeten, sich mit der Polizei in Edenkoben unter der Telefonnummer 06323/9550 in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Edenkoben

Michael Baron



Telefon: 06323 955 120

www.polizei.rlp.de/pd.landau



