POL-PDLD: Landau-Wollmesheim: 100 Geschwindigkeitsverstöße

100 Geschwindigkeitsverstöße wurden bei Geschwindigkeitskontrollen am Dienstag an der L 509 in Höhe von Landau-Wollmesheim registriert. In der Zeit von 08.10 Uhr bis 11.00 Uhr und von 12.00 Uhr bis 14.00 Uhr wurde die Einhaltung der zulässigen Höchstgeschwindigkeit von 70 km/h in Fahrtrichtung Klingenmünster überwacht. Der Spitzenreiter wurde mit einer Geschwindigkeit von 113 km/h gemessen. Bei der Kontrolle eines 27-jährigen Autofahrers, der ebenfalls zu schnell unterwegs war, stellten die Beamten Auffälligkeiten fest. Aufgrund des Verdachts, dass der Fahrer unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln Auto fuhr, wurde ihm eine Blutprobe entnommen und ein Strafverfahren eingeleitet.

