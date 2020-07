Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Herxheim: Rollerfahrerin gestürzt

Herxheim (ots)

Bei einem Ausweichmanöver kam am Dienstagnachmittag, um 17.20 Uhr eine 17-jährige Rollerfahrerin zu Sturz und verletzte sich hierbei leicht am Bein. Die 17-Jährige befuhr mit ihrem Leichtkraftrad den Feldweg aus Herxheim kommend in Richtung Am Schambach. Im Kurvenbereich kam ihr ein Auto entgegen und um einen Zusammenstoß zu verhindern, wich die Rollerfahrerin auf den Seitenstreifen aus. Hierbei verlor sie die Kontrolle über ihren Roller und kam zu Sturz. Der Autofahrer*in setzte ohne anzuhalten seine Fahrt fort. Es ist unbekannt, ob der Fahrer*in den Sturz der Rollerfahrerin wahrgenommen hat. Der unfallbeteiligte Autofahrer*in, sowie Zeugen des Unfalls werden gebeten sich telefonisch unter 06341/ 2870 oder per Mail an pilandau@polizei.rlp.de an die Polizeiinspektion Landau zu wenden.

