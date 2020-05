POL-AUR: Norden - Unfallflucht auf Parkplatz; Norden - Auf Bundesstraße zusammengestoßen

Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

Norden - Unfallflucht auf Parkplatz

In der Gewerbestraße in Norden kam es am Samstag, 18.04.2020, auf dem Parkplatz eines Baumarkts zu einer Unfallflucht. Ein bislang unbekannter Autofahrer stieß vermutlich beim Ein- oder Ausparken gegen einen anthrazitfarbenen Skoda Karoq und beschädigte ihn an der linken Fahrzeugseite. Ohne sich um den Schaden, der schätzungsweise im vierstelligen Bereich liegt, zu kümmern, fuhr der Verursacher davon. Der Vorfall ereignete sich zwischen 8.45 Uhr und 9.45 Uhr. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Norden zu melden, unter Telefon 04931 9210.

Norden - Auf Bundesstraße zusammengestoßen

Bei einem Auffahrunfall sind am Dienstagmorgen in Norden zwei Personen verletzt worden. Eine 35 Jahre alte Opel-Fahrerin war gegen 7.10 Uhr auf der Bundesstraße unterwegs und fuhr nach bisherigem Erkenntnisstand auf einen vor ihr stehenden BMW auf. Der 66 Jahre alte Fahrer des BMW und die 35-jährige Opel-Fahrerin wurden leicht verletzt. Es entstand Sachschaden schätzungsweise im fünfstelligen Bereich. Beide Autos waren nicht mehr fahrbereit.

Marienhafe - Zeugen gesucht

Ein weißer VW Up ist am Samstag auf einem Parkplatz in Marienhafe beschädigt worden. Zwischen 12.30 Uhr und 13 Uhr touchierte ein bislang unbekannter Autofahrer den Wagen an der hinteren rechten Seite. Ohne eine Regulierung zu ermöglichen, entfernte sich der Verursacher von der Örtlichkeit. Der Vorfall ereignete sich auf dem Parkplatz eines Supermarkts an der Rosenstraße. Zeugen, die Hinweise auf den Verursacher geben können, werden gebeten sich zu melden unter Telefon 04934 910590.

