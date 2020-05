Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Großefehn - Schwerer Verkehrsunfall

Altkreis Aurich (ots)

Großefehn - Schwerer Verkehrsunfall

Zu einem schweren Verkehrsunfall ist es am Dienstagmorgen in Großefehn gekommen. Der Fahrer eines VW war gegen 7 Uhr auf der Auricher Landstraße in Richtung Aurich unterwegs. Zwischen Ulbargen und Bagband kam der 23-Jährige aus noch ungeklärter Ursache in einer Kurve von der Fahrbahn ab. Das Auto stieß gegen einen Baum und wurde über die Fahrbahn geschleudert. Der VW-Fahrer wurde schwer verletzt. Ein Rettungswagen brachte ihn in ein Krankenhaus. Für die Zeit der Unfallaufnahme und Bergung war die Bundesstraße für rund eine Stunde in beide Richtungen gesperrt.

