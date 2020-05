Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Marienhafe - Sachbeschädigung an PKW Norden - Spiegel abgefahren

Altkreis Norden (ots)

Marienhafe - Sachbeschädigung an PKW: Am Mittwoch, 29.04.2020, in der Zeit zwischen 16.00 Uhr und 17.00 Uhr, wurde ein am Speckweg in Marienhafe abgestellter PKW Dacia Duster von bislang unbekannten Tätern beschädigt. Mit einem nicht bekannten Gegenstand schlug/en der/die Täter an der zum Gehweg gewandten Fahrzeugseite eine Delle in den hinteren rechten Kotflügel. Hinweise werden erbeten an die Polizeistation Marienhafe, Tel.: 04934-910590.

Norden - Spiegel abgefahren: In Norden kam es in der Brauhausstraße zu einem Verkehrsunfall. Dieser passierte zwischen Samstag, 02.05.2020, 19.00 Uhr und Sonntag, 03.05.2020, 14.45 Uhr. Ein unbekannter Verkehrsteilnehmer war in der Zeit gegen eine ordnungsgemäß geparkten roten PKW Renault Kangoo gefahren und hatte dabei dessen linken Außenspiegel beschädigt. Ohne sich um eine Schadensregulierung zu bemühen, flüchtete der Unfallverursacher. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Norden, 04931/9210, zu melden.

