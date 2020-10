Polizei Bielefeld

POL-BI: Fahrerflucht in Brackwede: 5000 Euro Sachschaden

BielefeldBielefeld (ots)

FR / Bielefeld / Brackwede - Am Freitag, 23.10.2020, ereignete sich in der Straße Im Hexenbrink, Ecke Hauptstraße, ein Verkehrsunfall mit einem geparkten PKW. Dabei entstand an einem schwarzen Audi A1 Sportback einer 21-jährigen Frau aus Bünde ein Sachschaden von etwa 5000 Euro. Der Unfallverursacher konnte den Unfallort unerkannt verlassen.

Die junge Frau aus Bünde bemerkte den Schaden an ihrem Fahrzeug nach Feierabend zunächst nicht, wie sie der Polizei erklärte, da sie von hinten an das Fahrzeug herangetreten sei. Erst als sie Zuhause aus dem Audi stieg, bemerkte sie den Blechschaden am Heck, der sich auf der Fahrerseite bis fast zum Seitenspiegel zog.

Der Tatzeitraum kann auf 08:20 Uhr bis 16:20 Uhr eingegrenzt werden.

Hinweise zum Unfallhergang oder zum flüchtigen Unfallfahrer bitte an das Verkehrskommissariat 1: 0521/545-0.

