Polizei Bielefeld

POL-BI: Schwerer Verkehrsunfall in Bielefeld Schildesche

BielefeldBielefeld (ots)

Am Donnerstag wurde gg. 21:30 Uhr bei einem Verkehrsunfall eine 21-jährige Pkw Fahrerin schwer verletzt. Nach den ersten Ermittlungen der Polizei befuhr die Pkw Fahrerin aus Büren mit dem Opel Corsa die Sudbrackstraße in Richtung Horstheider Weg. An der Kreuzung Sudbrackstraße / Apfelstraße bog sie nach links in die Apfelstraße ab. Dabei beachtete sie nicht den Vorrang des entgegenkommenden 35-jährigen Fahrers eines Ford Fiesta, der die Sudbrackstraße in Richtung Schildescher Straße befuhr. Der Ford Fahrer aus Bielefeld wurde bei dem Verkehrsunfall leicht verletzt. Es entstand Sachschaden in Höhe von ca. 18.000,00 Euro Für die Dauer der Rettungs- und Bergungsmaßnahmen sowie der Verkehrsunfallaufnahme wurde die Apfelstraße an der Kreuzung in Richtung Jöllenbecker Straße gesperrt.

Rückfragen von Journalisten bitte an:

Polizeipräsidium Bielefeld

Leitungsstab/ Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Kurt-Schumacher-Straße 46

33615 Bielefeld



Sonja Rehmert (SR), Tel. 0521/545-3020

Stefan Bökenkamp (SB), Tel. 0521/545-3232

Sarah Siedschlag (SI), Tel. 0521/545-3021

Michael Kötter (MK), Tel. 0521/545-3022

Hella Christoph (HC), Tel. 0521/545-3023

Fabian Rickel (FR), Tel. 0521/545-3024

Dirk Trümper (DT), Tel. 0521/545-3222

Dominik Schröder (DS), Tel. 0521/545-3195

Caroline Steffen (CS), Tel. 0521/545-3026



E-Mail: pressestelle.bielefeld@polizei.nrw.de

https://bielefeld.polizei.nrw/



Außerhalb der Bürodienstzeit: Leitstelle, Tel. 0521/545-0

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell