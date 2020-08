Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: Vermisste Mädchen angetroffen - Polizei beendet Öffentlichkeitsfahndung

Landkreis Verden/Lübeck (ots)

Die Polizei hebt die Öffentlichkeitsfahndung nach den zwei 16-jährigen Mädchen auf (Pressemitteilung vom 25.08.2020). Die seit Montagvormittag vermissten Mädchen konnten am Donnerstagvormittag in den Niederlanden durch die Polizei wohlbehalten angetroffen werden. Sie werden nun an ihre Eltern übergeben und ärztlich betreut.

Die Polizei bedankt sich in diesem Zusammenhang für die Mithilfe aus der Bevölkerung.

