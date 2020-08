Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Riedlingen - Beim Gärtnern erwischt

Um verbotene Pflanzen hat sich am Sonntag in Riedlingen ein 37-Jähriger gekümmert.

Die Pflanzen waren am Sonntag einer Passantin aufgefallen. Sie trat gegen 18 Uhr in ein Wäldchen am Uferweg, berichtet die Polizei. Hier seien der Zeugin sofort zwei Hanfpflanzen aufgefallen. Das kam ihr ungeheuer vor und sie verständigte die Polizei. Als die Polizei zu den Pflanzen kam traf die Streife dort auf den 37-Jährigen. Der war gerade damit beschäftigt, die Pflanzen zu gießen. Er gab zu, den Hanf dort angebaut zu haben. Jetzt musste er sie abernten. Die Polizei nahm die verbotene Frucht mit. Erntereif waren die Pflanzen noch nicht. Den 37-Jährigen erwartet jetzt eine Strafanzeige.

