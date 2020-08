Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Ulm - Betrunkenen verletzt liegen lassen

Nach einem Unfall am frühen Sonntag in Ulm hat ein Autofahrer die Flucht ergriffen.

Ulm (ots)

Die Polizei sucht Zeugen, die Hinweise auf den Flüchtigen geben können. Der sei, so die Erkenntnisse der Polizei, am Sonntag gegen 4 Uhr durch die Neutorstraße gefahren. Dort habe der schwarze Kleinwagen einen Fußgänger erfasst. Der 27-Jährige wurde zum Glück nur leicht verletzt. Zeugen fanden den Verletzten kurz darauf noch an der Unfallstelle. Die Polizei suchte sofort nach dem Unfallverursacher. Bislang jedoch ohne Erfolg. Der Rettungsdienst brachte den Verletzten in ein Krankenhaus. Wie die Polizei weiter mitteilt, war der Verletzte erheblich betrunken. Das bestätigte ein Alkoholtest.

Der 27-Jährige konnte lediglich sagen, dass der Verursacher mit einem schwarzen Kleinwagen unterwegs war. Dabei könnte es sich um einen VW Golf oder Polo gehandelt haben. Im Auto saßen zwei Männer. Mehr ist derzeit nicht bekannt.

Die Polizei sucht jetzt Zeugen und fragt:

- Wer hat den Verkehrsunfall am Sonntag gegen 4 Uhr in der Neutorstraße in Ulm beobachtet? - Wer kann Hinweise auf das Fahrzeug des Unfallverursachers geben? - Wer kann sonst Hinweise geben?

Hinweise bitte an die Verkehrspolizei unter der Telefon-Nr. 07392/96300 oder an jede andere Polizeidienststelle.

+++++++ 1535141

Wolfgang Jürgens, Tel. 0731/188-1111

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ulm

Telefon: 0731 188-0

E-Mail: ulm.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell