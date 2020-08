Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Biberach, Warthausen - Berauscht am Steuer

Vier Fahrer zog die Polizei am Sonntag in Biberach und in Warthausen aus dem Verkehr.

Ulm (ots)

Gegen 16 Uhr war ein Opel-Fahrer in Stafflangen unterwegs, der zu viel Alkohol konsumiert hatte. Auch in Warthausen hatte gegen 23.45 Uhr ein Mann zu viel Alkohol intus und musste seinen VW stehen lassen. Zwei weitere Fahrer standen mutmaßlich unter der Einwirkung von Drogen. Die kontrollierte die Polizei gegen 19.45 Uhr und 23.15 Uhr in Biberach.

Die Polizei warnt: Wer berauscht fährt, bringt sich und andere in Gefahr und riskiert seinen Führerschein. Denn Alkohol und Drogen schränken die Wahrnehmung ein, führen zu einer falschen Einschätzung von Geschwindigkeiten und Entfernungen, verengen das Blickfeld, beeinträchtigen Reaktion und Koordination. Diese Mischung ist gefährlich.

