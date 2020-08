Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (HDH) Giengen - Polizei nimmt Verdächtigen vorläufig fest

Am Freitag soll ein 22-Jähriger in Giengen versucht haben, eine Handtasche zu rauben.

Ulm (ots)

Laut Mitteilung der Polizei sei eine Frau kurz nach 16 Uhr zu Fuß in der Albert-Ziegler-Straße unterwegs gewesen. Dabei soll sie der Verdächtige verfolgt und angesprochen haben. Im weiteren Verlauf soll der Mann nach der Handtasche der 37-Jährigen gegriffen haben. Die Frau hielt die Tasche fest und machte Passanten durch Schreien auf sich aufmerksam. Daraufhin ließ der Verdächtige die Tasche los und flüchtete. Mehrere Polizeistreifen suchten nach dem Mann und trafen ihn in der Nähe des Tatortes an. Da er psychisch angeschlagen schien, verbrachten ihn die Beamten in ein Krankenhaus. Dem Strafverfahren sieht er auf freiem Fuß entgegen.

Hinsehen statt wegschauen lautet das Motto der bundesweiten Initiative "Aktion-tu-was" der Polizei, die zu mehr Zivilcourage aufruft. Viele Straftaten können nur mit Hilfe der Bevölkerung aufgeklärt werden. Informationen zur Aktion der Polizei finden Sie im Internet unter www.aktion-tu-was.de oder in Broschüren auf jeder Polizeidienststelle.

