Drei Unfälle mit Zweirädern meldet die Polizei am Sonntag aus dem Alb-Donau-Kreis.

Zwei Motorräder fuhr gegen 11 Uhr hintereinander auf der B28 in Richtung Blaubeuren. An einer Einmündung bei Feldstetten bremste der vordere Fahrer ab, um abbiegen zu können. Der Motorradfahrer dahinter erkannte das zu spät. Er musste stark bremsen und ausweichen. Trotzdem berührten sie die Fahrzeuge. Das vordere Motorrad stürzte um und Fahrer und Sozia wurden leicht verletzt. Der Rettungsdienst brachte die Beiden ins Krankenhaus. Der andere Biker überstand den Unfall unbeschadet. Ihn erwartet jetzt eine Strafanzeige. Die Straße musste kurzfristig vollständig gesperrt werden. Den Sachschaden an den Motorrädern schätzt die Polizei auf rund 2.000 Euro.

Kurz nach 15 Uhr radelten zwei Männer von Rammingen in Richtung Langenau. Bei Öllingen verpassten sie die Zufahrt zu einem Feldweg. Deshalb bremsten Beide und wendeten. Sie schauten sich aber nicht ausreichend um. In diesem Moment wollte ein 27-Jähriger die Radler überholen. Er erfasste einen der Radler. Der 44-Jährige erlitt schwere Verletzungen und musste ins Krankenhaus. Den Sachschaden schätzt die Polizei auf rund 12.000 Euro.

Kurz vor 17 Uhr fuhr ein 14-Jähriger in einer Gruppe auf einem Schotterweg nach Berghülen. Nach einem Gefälle war er zu schnell. Als der Bub bremste, überschlug sich sein Rad. Der Junge stürzte und erlitt schwere Verletzungen.

Die Polizei mahnt Zweiradfahrer zu besonderer Vorsicht. Denn sie haben keine Knautschzone. Deshalb kann jede kleine Nachlässigkeit für sie besonders gravierende Folgen haben. Eine erste Hilfe bietet Schutzkleidung, die es auch für Radfahrer gibt. Sie ergänzen den Fahrradhelm als Kopfschutz um einen Schutz für den Körper. Die Schutzkleidung ersetzt aber nicht die notwendige Aufmerksamkeit, die hilft, dass Unfälle erst gar nicht passieren.

