Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (HDH) Herbrechtingen - Entgegenkommenden bei Regen übersehen

Ulm (ots)

Ein 57-jähriger PKW-Lenker befuhr die Gemeindestraße in Verlängerung der Langen Straße von Herbrechtingen kommend in Richtung Ulm. Er wollte an der Einmündung der Landstraße nach links in Richtung Autobahn abbiegen. Infolge Unachtsamkeit bei Starkregen bemerkte er einen entgegenkommenden PKW nicht. Es kam zum Frontalzusammenstoß. Beide Insassen im entgegenkommenden Fahrzeug wurden leicht verletzt. Der Sachschaden wird auf 15 000 Euro geschätzt.

