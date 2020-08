Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Steinhausen - Vorfahrtsunfall mit Schwerverletztem

Ulm (ots)

Gegen 16.45 Uhr befuhr am Samstag ein 41-jähriger PKW-Lenker die Kreisstraße von Bellamont kommend. An der Kreuzung zur Landstraße hielt er an der Stop-Stelle an. Er fuhr dann wieder an und missachtete die Vorfahrt eines aus Richtung Steinhausen herannahenden 25-jährigen PKW-Lenkers. Bei der folgenden Kollision wurde der 25-jährige schwer verletzt und musste in einer Klinik aufgenommen werden. Der Sachschaden wird auf 15 000 Euro geschätzt.

