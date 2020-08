POL-UL: (HDH) Giengen - Vier Leichtverletzte nach Überschlag

Polizeipräsidium Ulm

Am Sonntag, gegen 00.15 Uhr, befuhr ein 20-jähriger die Kreisstraße von Sachsenhausen in Richtung Hohenmemmingen. In einer Linkskurve kam er infolge eines Fahrfehlers ins Bankett. Beim Zurücklenken auf die Fahrbahn verlor er die Kontrolle über den PKW und kam nach links von der Fahrbahn ab. Der PKW überschlug sich und kam seitwärts auf der Fahrbahn zum Liegen. Die vier Insassen mussten durch die Feuerwehr befreit werden. Glücklicherweise zogen sie sich nur leichte Verletzungen zu. Der Sachschaden wird auf 8 000 Euro geschätzt. Zur Unfallaufnahme musste die Kreisstraße voll gesperrt werden.

