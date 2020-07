Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 200719 - 0719 Frankfurt-Sachsenhausen: Erneuter Solidarisierungseffekt bei Festnahme

Frankfurt (ots)

(fue) Am Samstag, den 18. Juli 2020, gegen 03.20 Uhr, kam es in der Paradiesgasse zu einem Verkehrsunfall mit Sachschaden. In Höhe der Hausnummer 38 hatte ein 32-jähriger Rüsselsheimer zunächst verbotswidrig auf dem Sonderfahrstreifen für Busse geparkt und beim Anfahren/Wechsel des Fahrstreifens ein Taxi beschädigt.

Nachdem beide Unfallbeteiligte aus ihren Pkw ausgestiegen waren, beabsichtigte der 37-jährige Taxifahrer die Polizei zu verständigen. Um dies zu verhindern, schlug ihm der 32-Jährige das Handy aus der Hand. Dieses fiel daraufhin auf den Boden und wurde dabei beschädigt. Außerdem schlug er dem Taxifahrer noch mit dem Handrücken ins Gesicht. Als Polizeibeamte auf die Situation aufmerksam geworden waren, sollte der 32-Jährige kontrolliert werden. Dabei verhielt er sich äußerst aggressiv, versuchte zu treten und beleidigte die Beamten auf unflätige Weise.

Eine Gruppe von etwa 50 Personen aus dem Gaststättenviertel fand sich zusammen, die die Polizeibeamten lautstark und ebenfalls aggressiv bedrängten und umringten. Erst nach Verständigung weiterer Kräfte konnte die Lage beruhigt und der Beschuldigte zum Revier verbracht werden. Dieser konnte nach Durchführung der polizeilichen Maßnahmen wieder entlassen werden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell