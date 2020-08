Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Ulm - Beim Wechseln nicht aufgepasst

Ein Rollerfahrer musste nach einem Unfall am Sonntag in Ulm in ein Krankenhaus.

Ulm (ots)

Wie die Polizei berichtet, fuhr eine 66-Jährige kurz vor 19 Uhr mit ihrem Auto von der Wagnerstraße in den Bismarckring. Hier bemerkte sie, dass sie auf der falschen Spur war. Deshalb wechselte sie nach rechts. Sie hatte sich aber nicht ausreichend umgesehen. Deshalb übersah die Seniorin einen Rollerfahrer. Roller und Autos stießen zusammen. Dabei wurde der 21-Jährige leicht verletzt. Ein Krankenwagen brachte ihn zur Behandlung in die Klinik. Den Sachschaden an Roller und Auto schätzt die Polizei auf etwa 5.000 Euro. Die 66-Jährige sieht jetzt einer Strafanzeige entgegen.

Tipp der Polizei: Fahrstreifenwechsel sind stets gefährlich. Denn die Sicht ist immer eingeschränkt. Deshalb gilt hier besondere Vorsicht. Die Polizei rät dringend, den Schulterblick nicht zu vergessen. Denn die Rückspiegel blenden den so genannten "toten Winkel" aus. Der Blick über die Schulter nach hinten schafft mehr Überblick und damit mehr Sicherheit.

+++++++ 1537311

Wolfgang Jürgens, Tel. 0731/188-1111

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ulm

Telefon: 0731 188-0

E-Mail: ulm.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell