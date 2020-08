Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Ochsenhausen - Schlüssel gefunden und Roller geklaut

Leichtes Spiel hatte in der Nacht zum Samstag ein Unbekannter in Ochsenhausen.

Ulm (ots)

Den Roller der Marke Peugeot hatte eine Frau gegen 23 Uhr in der Biberacher Straße abgestellt. Gegen 2 Uhr bemerkte sie, dass ihr Zweirad verschwunden war. Die Polizei geht davon aus, dass ein Unbekannter den Roller mit Original-Schlüssel fährt, den er in einer Ablage am Roller gefunden hatte. Hinweise bitte an die Polizei aus Biberach (Tel. 07351/4470).

Holger Fink, Tel. 0731/188-1111

