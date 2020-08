Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Göppingen - E-Bikes gestohlen

Mit neuen Rädern flüchteten zwei Unbekannte nach einem Einbruch am frühen Montag in Göppingen.

Ulm (ots)

Gegen 3 Uhr bemerkten Zeugen einen Einbruch in einem Geschäft in der Marktstraße und riefen die Polizei. Vermutlich zwei Jugendliche hatten an dem Gebäude eine Scheibe eingeworfen und aus dem Inneren zwei Räder gestohlen. Mit denen flüchteten sie in Richtung Mörikestraße. Bei den Verdächtigen soll es sich möglicherweise um zwei Jugendliche handeln. Einer sei etwa 1,70 Meter groß und trug ein graues Kapuzenshirt. Der zweite sei zwischen 1,70 und 1,80 Meter groß, trug ein helles Oberteil und eine Mütze. Die E-Bikes haben 24 und 29 Zoll. Hinweise bitte unter der Telefon-Nr. 07161/632360 an die Polizei aus Göppingen.

Vorbeugung: Die Polizei bietet viele Tipps, wie man sich gegen Einbruch und Diebstahl schützen kann. Dazu gibt es bei den Polizeidienststellen im Land Kriminalpolizeiliche Beratungsstellen. Für die Menschen in Göppingen und Umgebung ist diese unter der Tel. 0731/188-1444 zu erreichen. Sie informiert kostenlos, unabhängig, produktneutral und kompetent, welche Sicherungen am Haus sinnvoll sind. Ergänzend bietet die Polizei Tipps unter www.k-einbruch.de.

++++1538578

Holger Fink, Tel. 0731/188-1111, E-Mail: ulm.pp.sts.oe@polizei.bwl.de

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ulm

E-Mail: ulm.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell