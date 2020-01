Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Versuchter Einbruch in Gaststätte

Alsenz (Donnersbergkreis) (ots)

Wahrscheinlich in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag, versuchten unbekannte Täter auf verschiedenen Wegen in eine Gaststätte in der Pitzstraße einzubrechen. Am Donnerstagmorgen wurden Hebelspuren bzw. Beschädigungen an der Eingangstür, einer Seitentür, einer Kellertür sowie einem kleinen Fenster festgestellt. Den Tätern gelang es jedoch nicht, in die Räumlichkeiten einzudringen, so dass auch nichts entwendet wurde. Die entstandenen Sachschäden werden auf über eintausend Euro geschätzt. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Zeugenhinweise nimmt die Polizeiinspektion Rockenhausen unter der Telefonnummer 06361 / 917-0 jederzeit entgegen. (pirok)

