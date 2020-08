Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Laupheim - Radler bei Sturz verletzt

Ein rabiater Autofahrer hat am Samstag in Laupheim einen Unfall verursacht.

Ulm (ots)

Der Autofahrer flüchtete nach dem Unfall und ließ einen verletzten Radler zurück. Jetzt ermittelt die Polizei und hofft auf Zeugen.

Der Verkehrsunfall ereignete sich gegen 12.30 Uhr. Ein 70-Jähriger fuhr mit seinem Rad die Ehinger Straße entlang. An der Einmündung in die Ulmer Straße wollte er links abbiegen. Deshalb ordnete er sich links ein. Die Ampel zeigte rot, deshalb bremste der Senior. In diesem Moment kam von hinten ein unbekanntes Auto. Dessen Fahrer überholte den Radler rechts. Dann fuhr er trotz Rot in die Kreuzung. Dabei fuhr er so eng vor dem Senior vorbei, dass der ausweichen musste und stürzte. Der Radler erlitt leichte Verletzungen. Der Autofahrer ab er fuhr einfach weiter.

Die Laupheimer Polizei ermittelt jetzt wegen der Unfallflucht und sucht Zeugen: Wer den Unfall beobachtet hat und Hinweise auf den Flüchtigen geben kann wird gebeten, sich unter der Telefon-Nr. 07392/96300 zu melden.

Wolfgang Jürgens, Tel. 0731/188-1111

