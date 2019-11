Polizei Coesfeld

POL-COE: Coesfeld, Friedhofsallee

Zeugen nach Unfall gesucht

Coesfeld (ots)

Den Fahrer eines schwarzen Kleinwagens sowie eine Zeugin sucht die Polizei in Zusammenhang mit einem Verkehrsunfall, der sich am vergangenen Freitag (15.11.) auf der Friedhofsallee ereignet hat. Gegen 07.30 Uhr befuhr eine 14-jähriger Schülerin mit ihrem Fahrrad den Radweg der Friedhofsallee in Richtung Innenstadt. In Höhe des Park&Ride Parkplatzes am Bahnhof bog ein schwarzer Kleinwagen nach rechts auf den Parkplatz ab. Er touchierte dabei die Schülerin am Bein. Sie kam nicht zu Fall. Eine Zeugin hat die Jugendliche anschließend auf den Unfall angesprochen. Der Autofahrer setzte seine Fahrt fort, ohne seinen Anschlusspflichten nachzukommen. Der Autofahrer, die behilfliche Frau sowie weitere Zeugen, werden gebeten sich bei der Polizei in Coesfeld zu melden, Tel. 02541/140.

Rückfragen bitte an:



Polizei Coesfeld

Pressestelle



Telefon: 02541-14-290 bis -292

Fax: 02541-14-195

http://coesfeld.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Coesfeld, übermittelt durch news aktuell