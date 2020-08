Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: Zwei Brände in Verden ++ Falscher Mitarbeiter der Stadtwerke - Zeugen gesucht ++ Rollendes Auto beschädigt Mauer

Landkreis Verden (ots)

Zwei Brände in Verden

Verden. Zu zwei Bränden kam es in der Nacht zu Mittwoch in der Husarenstraße sowie am Bahnhof. Gegen 00:40 Uhr wurden die Einsatzkräfte von Polizei und Freiwilliger Feuerwehr zum Verdener Bahnhof alarmiert. Dort kam es aus bislang unbekannter Ursache in einem Nebentrakt des Bahnhofgebäudes zu einem Brand. Das Feuer wurde durch die Freiwillige Feuerwehr gelöscht. Der Schaden dürfte sich auf mehrere Zehntausend Euro belaufen. Außerdem ist der Bahnsteig im Bereich von Gleis 1 teilweise gesperrt.

Gegen 2 Uhr wurde zudem ein Brand in einem Restaurant in der Husarenstraße gemeldet. Auch dieser wurde gelöscht. Warum es zu dem Feuer kam, ist bislang unklar. Der entstandene Schaden beläuft sich nach ersten Erkenntnissen auf mehrere Tausend Euro.

Bei beiden Bränden wurden keine Personen verletzt. Der Rettungsdienst war jedoch zur Absicherung der Einsatzkräfte ebenfalls vor Ort.

Eine spezialisierte Tatortgruppe der Polizei hat noch während der Löscharbeiten die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Mögliche Zeugen, die Hinweise zur Brandentstehung geben können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 04231-8060 bei der Polizei in Verden zu melden.

Falscher Mitarbeiter der Stadtwerke - Zeugen gesucht

Verden. Zu einem Diebstahl kam es am Dienstag zwischen 14:30 Uhr und 15:00 Uhr in der Straße "Im Saal". Ein bislang unbekannter Mann gab sich gegenüber der Geschädigten als Mitarbeiter der Stadtwerke aus. Nach derzeitigen Erkenntnissen betrat während des Gesprächs mit der Geschädigten eine weitere bislang unbekannte Person das Haus und durchsuchte dieses. Es wurde Schmuck entwendet.

Nach derzeitigen Erkenntnissen dürfte der Mann, der mit der Geschädigten sprach, circa 1,75 Meter bis 1,80 Meter groß, schlank und etwa 20 Jahre alt sein. Außerdem dürfte er kurze blonde Haare haben. Zum Tatzeitpunkt war er mit einem blauen Arbeitsoverall bekleidet.

Die Polizei sucht nun nach Zeugen, die auf den Mann aufmerksam wurden oder verdächtige Umstände wahrgenommen haben. Diese können sich unter der Rufnummer 04231-8060 bei der Polizei in Verden melden.

Die Polizei empfiehlt, die Eingangstür grundsätzlich mit vorgelegtem Sperrriegel zu öffnen, sofern dieser vorhanden ist. Außerdem sollten keine Fremden in die eigene Wohnung gelassen werden. Zudem sollte sich grundsätzlich der Mitarbeiterausweis gezeigt und dieser geprüft werden. Im Zweifel sollte vor dem Einlass die entsprechende Behörde unter der selbst herausgesuchten Telefonnummer angerufen werden und eine Vertrauensperson vor dem Einlass hinzugeholt werden. Darüber hinaus sollten nur Handwerker in die Wohnung gelassen werden, die selbst beauftragt wurden oder zuvor angekündigt wurden.

Weitere Präventionstipps sind hier zu finden: https://www.polizei-beratung.de/themen-und-tipps/betrug/haustuerbetrug/

Rollendes Auto beschädigt Mauer

Daverden. Ein rollendes Auto beschädigte am Dienstagvormittag in der Elbinger Straße einen geparkten Wagen sowie eine Mauer. Das Fahrzeug war von der Königsberger Straße aus die Elbinger Straße heruntergerollt und durch die Mauer und den Wagen gestoppt worden. Es entstand Sachschaden an beiden Autos sowie an der Mauer. Die Polizei weist in diesem Zusammenhang darauf hin, dass Fahrzeuge vor dem Verlassen gegen Weiterrollen ausreichend abzusichern sind. Ansonsten droht ein Verwarngeld.

