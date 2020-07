Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Emmingen ab Egg) Umweltverstöße im Außenbereich (22.07.2020)

Emmingen-Liptingen (ots)

Im Rahmen einer Ortsbegehung bei einem Aussiedlerhof im Außenbereich bei Emmingen ab Egg wurde das Umweltamt des Landkreises Tuttlingen auf eine auf einer Wiese angelegte Feuerstelle aufmerksam und zog zur weiteren Überprüfung den Sachbereich Gewerbe / Umwelt des Polizeipräsidiums Konstanz zu. Die Umweltermittler der Polizei stellten fest, dass an der unzulässigen Feuerstelle von einem Bauwerk stammendes Holz verbrannt wurde. Die polizeilichen Ermittlungen führten zur Feststellung, dass an der Feuerstelle Holz aus der Sanierung eines Schuppens entsorgt wurde. Im Rahmen der durchgeführten Überprüfungen wurden die Polizeibeamten des Sachbereichs Gewerbe / Umwelt des Polizeipräsidiums Konstanz zusätzlich darauf aufmerksam, dass im Bereich des Aussiedlerhofes beim Mähen einer Wiese wildwachsender Schilf entlang eines Gewässerrandstreifens auf einer Länge von etwa 100 Metern komplett abgeschnitten wurde, was sich negativ auf den Lebensraum dort vorkommender Arten auswirken dürfte. Weiterhin führte die Überprüfung zum Fund einer nicht genehmigten Entnahmeeinrichtung, die zur unerlaubten Entnahme von Oberflächenwasser aus einer Quelle verbaut wurde. Die Ermittlungen des Sachbereichs Gewerbe / Umwelt dauern an.

Personen, die der Polizei sachdienliche Hinweise zur Klärung der geschilderten Sachverhalte geben können, werden gebeten, sich beim Sachbereich Gewerbe / Umwelt des Polizeipräsidiums Konstanz, Tel. 07461 941-0, zu melden.

