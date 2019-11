Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Twist - Schmuck bei Einbruch erlangt

Twist (ots)

Ein bislang unbekannter Täter hat sich am Sonntag gegen 18:20 Uhr Zutritt zu einem Wohnhaus an der Heseper Straße verschafft. Als er bereits einige Zimmer nach Diebesgut durchsucht und Schmuck an sich genommen hatte, wurden Anwohner auf den Mann aufmerksam. Dieser flüchtet zu Fuß mitsamt dem Diebesgut in unbekannte Richtung. Der Täter war zwischen 16-18 Jahre alt und ca. 170 cm groß. Er hatte kurzes dunkles Haar und war mit einer blauen Jeans, schwarzen Schuhen und einer hellen Jacke bekleidet.

Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Meppen unter der Rufnummer (05931)9490 in Verbindung zu setzen.

