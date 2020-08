Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: Zwei Mädchen vermisst - Polizeiinspektion Verden/Osterholz weitet Öffentlichkeitsfahndung aus

Landkreis Verden/Lübeck (ots)

Nach zwei Mädchen sucht die Polizei seit Montagabend und bittet nun auch in Niedersachsen um Unterstützung der Öffentlichkeit.

Seit Montag, den 24.08.2020, 10:00 Uhr werden die beiden Mädchen aus dem Landkreis Verden/Niedersachsen vermisst. Die beiden jungen Frauen hatten sich verabredet und sind am Abend jeweils nicht nach Hause zurückgekehrt. Sie bedürfen dringend ärztlicher Hilfe.

Bislang durchgeführte Fahndungsmaßnahmen und Ermittlungen führten nicht zum Antreffen der beiden Mädchen. Im Rahmen der ersten Ermittlungen hatten sich Hinweise darauf ergeben, dass sich die Mädchen an die Ostseeküste in Schleswig-Holstein in den Bereich Grömitz bis Scharbeutz begeben haben könnten. Infolgedessen ist durch die Polizeidirektion Lübeck bereits eine Öffentlichkeitsfahndung veranlasst worden. Nach derzeitigen Ermittlungen ist es möglich, dass sich die Mädchen auch an einem anderen Ort bzw. in einem anderen Bereich aufhalten könnten.

Personen, die die beiden Vermissten seit Montag, 24.08.2020, gesehen haben oder Angaben über ihren derzeitigen Aufenthaltsort machen können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 04231-8060 bei der Polizei in Verden oder jeden anderen Polizeidienststelle zu melden.

Vollständige Personenbeschreibungen sowie Fotos der beiden Mädchen können hier abgerufen werden: https://www.lka.polizei-nds.de/startseite/fahndung/fahndungen_via_sozialer_netzwerke/verdenscharbeutz-zwei-16-jaehrige-maedchen-vermisst-114936.html

