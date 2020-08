Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: Großeinsatz des Rettungsdienstes

Achim (ots)

Zu einem Großeinsatz des Rettungsdienstes kam es am Sonntagabend gegen 22 Uhr in der Magdeburger Straße. Mehrere Familienangehörige klagten nach einem Essen im privaten Rahmen über gesundheitliche Probleme. Infolgedessen war der Rettungsdienst mit mehreren Rettungswagen vor Ort im Einsatz. Der Einsatzleitwagen des Deutschen Roten Kreuz koordinierte zudem die medizinische Versorgung und die Unterbringung in Krankenhäusern. Nach derzeitigen Erkenntnissen wurden neun Personen ins Krankenhaus verbracht. Die Polizei prüft den Vorfall nun und das Gesundheitsamt wurde in Kenntnis gesetzt.

