Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: Pedelec Info-Veranstaltung - die Polizei lädt ein

Verden (ots)

Pedelecs -oder wie der Volksmund gerne sagt "E-Bikes"- sind inzwischen fester Bestandteil des Straßenbildes und ein gern gewähltes Verkehrsmittel für Jung und Alt. Das Fahren mit so einem -von einem Motor in der Tretkraft unterstützen- Fahrrad erfordert aber ein gewisses Maß an Übung, weil man sich mit viel höheren Durchschnittgeschwindigkeiten als mit einem herkömmlichen Fahrrad bewegt. Aus diesem Grund lädt die Polizei Verden zu zwei Pedelec-Informationsveranstaltungen ein: am 7. September 2020, 9:30 Uhr auf dem Gelände des Landkreises Verden sowie am 8. September 2020, 9:30 Uhr, ebenfalls auf dem Gelände des Landkreises Verden. Bei der Veranstaltung, die komplett im Freien stattfindet, wird es jeweils einen Theorie- und einen Praxisteil geben. Zunächst wird über die verkehrsrechtliche Einordnung von Pedelecs und die entsprechenden Regeln in der Straßenverkehrsordnung gesprochen. Danach gibt es auf einem abgegrenzten Platz die Möglichkeit, praktische Übungen mit dem Pedelec zu absolvieren und dadurch die Sicherheit im Umgang zu erhöhen. Abschließend wird die Gruppe gemeinsam im öffentlichen Verkehrsraum ein paar Gefahrenpunkte anfahren.

Es ist erforderlich, dass die Teilnehmer ein verkehrssicheres Pedelec, einen Helm sowie einen Mund-Nasen-Schutz mitbringen. Aufgrund eines begrenzten Platzangebotes ist eine Anmeldung zwingend erforderlich (Telefonnummer: 04231-806109).

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Verden / Osterholz

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Sarah Humbach

Telefon: 04231/806-104

www.polizei-verden-osterholz.de

www.twitter.com/Polizei_VER_OHZ

www.facebook.com/polizei.verden.osterholz.hc

Original-Content von: Polizeiinspektion Verden / Osterholz, übermittelt durch news aktuell