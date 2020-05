Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Pressemitteilung von der Polizeiinspektion Linz für das Wochenende 01.05. - 03.05.2020 1. Betrugsmasche in Erpel

Linz am Rhein (ots)

Gegen Vormittag meldet am 02.05.2020 ein Anwohner aus Erpel, dass zwei vermutlich britische Staatsbürger, insbesondere Reinigungen von Dach- und Pflasterflächen anbieten würden. Das Fahrzeug von den beiden Personen wurde in der Ortslage Erpel durch die Polizei angetroffen. Die Personen konnten keine entsprechende Reisegewerbekarte vorweisen. Eine entsprechende Anzeige wurde erfasst.

Bereits in der Vergangenheit wurden solche Betrugsmaschen mehrfach der Polizei gemeldet. In der Regel werden minderwertige Arbeiten am Haus angeboten und teilweise durchgeführt und im Anschluss immens hohe Geldbeträge gefordert.

