Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Isselburg - Fußgängerin touchiert

Isselburg (ots)

Leichte Verletzungen hat eine 64 Jahre alte Fußgängerin am Samstag in Isselburg bei einem Unfall erlitten. Die Isselburgerin war gegen 13.20 Uhr auf der Straße Am Wolfssee unterwegs, als eine in gleicher Richtung fahrende 78-Jährige, ebenfalls aus Isselburg, sie mit dem echten Außenspiegel ihres Wagens touchierte.

